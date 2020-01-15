Фонд госимущества назвал объекты "большой приватизации-2020"

В данный перечень на текущий год вошло 21 предприятие.

Фонд государственного имущества Украины в своей газете "Ведомости приватизации" обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год.

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В список вошли одиннадцать предприятий энергетической сферы: "Центрэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Одесская ТЭЦ", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".

Кроме того, планируется приватизировать "Объединенную горно-химическую компанию", угольную компанию "Краснолиманская", заводы "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", предприятия "Ориана", "Президент-Отель", "Индар", "Украгролизинг".

Фонд отметил, что перечень был сформирован распоряжением Кабинета министров 16 января 2019 года.

"Распоряжение КМУ является актом, для которого не установлен конечный срок его действия, то есть, распоряжение от 16 января 2019 года № 36-р остается актуальным и в 2020 году. Также информируем, что пакеты акций АО "Объединенная горно-химическая компания" и ГП "Завод "Электротяжмаш" в 2019 году были переданы в сферу управления фонда. Фондом разработан проект распоряжения Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в приложение к распоряжению Кабинета Министров Украины от 16.01.2019 № 36-р". Данный проект находится на рассмотрении в Министерстве юстиции Украины", - сказано в тексте сообщения.

Как сообщал УНИАН, президент Зеленский неоднократно заявлял, что Украина в ближайшие пять лет проведет масштабную приватизацию, и призывал иностранных инвесторов воспользоваться этим.