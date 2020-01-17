Рада разблокировала подписание изменений в Таможенный кодекс

Теперь председатель Верховной Рады может подписать закон и передать его на подпись президенту.

Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения парламента от 14 января о принятии в целом в качестве закона проекта закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы».

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие такого постановления проголосовал лишь 91 депутат из 396 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Таким образом, после отклонения этого проекта постановления, председатель Верховной Рады может подписать закон и передать его на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, 14 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект (№2318-1), который предусматривает введение нового формата деятельности государственных таможенной и налоговой служб как единого юридического лица.