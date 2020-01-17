Рада ушла на каникулы: Разумков объявил о закрытии второй сессии ВР

С 20 по 24 января депутаты будут работать с избирателями. Третья сессия откроется 4 февраля.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о закрытии 2-й сессии парламента 24 января.

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Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что в соответствии с Календарным планом, сегодня, 17 января, предусмотрено завершение пленарной работы на второй сессии ВР.

Спикер напомнил, что на следующей неделе, с 20 по 24 января, депутаты работают с избирателями.

«Очередная, третья сессия Верховной Рады Украины 9-го созыва начнет свою работу во вторник, 4 февраля, в 10 часов», - заявил председатель ВРУ.

Он поблагодарил депутатов за работу, отметив, что сессия была плодотворной. Разумков выразил надежду, что следующая будет «еще лучше».

«Вторая сессия Верховной Рады Украины 9-го созыва завершит свою работу 24 января. Последнее пленарное заседание второй сессии Верховной Рады Украины объявляю закрытым», - сказал Разумков.

После этого в сессионном зале прозвучал гимн Украины.