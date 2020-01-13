Кабмин планирует отменить 40% форм Госкомстата - Дубилет

Главная идея таких шагов состоит в том, чтобы не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства.

Кабинет министров Украины планирует отменить около 40% форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

Читайте такжеВ Украине собираются провести пробную перепись населения в двух районах

"Мы планируем отменить около 40% форм Госкомстата, которые заполняют украинские предприятия. Это результат аудита, который мы проводили последние несколько месяцев», - отметил чиновник.

По словам Дубилета, главная идея реформы заключается в том, чтобы не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства.

"А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений ("собираем, потому что всегда собирали"). По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которые для государства готовит Госстат", - уточнил Дубилет.

Как сообщал УНИАН, правительство отдало Государственную службу статистики под управление министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета.