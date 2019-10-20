Кабмин отдал Госслужбу статистики под управление Дубилета

Дубилет считает, что это решение имеет смысл, учитывая, что одной из его задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти.

Правительство отдало Государственную службу статистики под управление министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета.

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Об этом сам Дубилет сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы на заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная служба статистики будет управляться мной и командой секретариата», - отметил он.

Дубилет считает, что это решение имеет смысл, учитывая, что одной из его задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI (key performance indicators) для всех ключевых органов власти.

«Мы это собираемся делать, в том числе на базе Госкомстата», - заметил он.

«Кроме того, Госстат собирается провести перепись населения с большим бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата. Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности», - подчеркнул министр.