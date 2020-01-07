Эксперты прогнозируют замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

По мнению экспертов PwC, в нынешнем году мировая экономика вырастет на 3,4% по паритету покупательной способности.

В 2020 году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.

Об этом говорится в прогнозе консалтингового агентства PwC, передает РБК.

По мнению экспертов, в нынешнем году мировая экономика вырастет на 3,4% по паритету покупательной способности. При этом в XXI веке среднегодовая величина этого показателя составляла 3,8%. На фоне замедления роста и сохраняющейся напряженности в мировой торговле появятся "сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в масштабах всего мира", отметили в PwC.

Источником оптимизма для мировой торговли эксперты называют сферу услуг: ожидается, что в нынешнем году показатель экспорта услуг в мире достигнет $7 трлн с сохранением лидерства США и Великобритании.

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"Мы должны четко понимать, что происходит глобальное замедление роста экономики ("слоубализация"), которое характеризуется продолжением интеграции и экономического развития, но более медленными темпами, ниже средних", - отметил старший экономист PwC Баррет Купелян.

В PwC также прогнозируют повсеместный рост числа рабочих мест с "неравномерностью распределения". Ожидается, что страны "Большой семерки" увеличат число рабочих мест на 2 миллиона, а, согласно прогнозу Международной организации труда (структура ООН), в семи крупнейших странах с развивающейся экономикой, включая Китай, появится еще 8 миллионов вакансий.

Эксперты добавили, что в 2020 году численность населения планеты составит 7,7 млрд человек (ООН называла эту же цифру весной 2019 года) - это на 10% больше, чем в начале десятилетия. Согласно прогнозу, больше всего население вырастет в Китае, Индии и странах Африки к югу от Сахары. При этом, сообщает PwC, число людей старше 60 лет в мире превысит отметку 1 миллиард.

Как сообщал УНИАН, согласно осеннему прогнозу Международного валютного фонда, в 2019 году мировая экономика вырастет на 3%, что является самым низким показателем с 2008 года. В 2020 году, как ожидается, рост составит 3,4% благодаря улучшению ситуации на развивающихся рынках в Латинской Америке и Дальнем Востоке, писал МВФ.