МВФ ожидает понижение темпов роста мировой экономики

Аналитики указывают на угрозы от торговых войн и Brexit.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики в 2019 году на уровне трех процентов, что является самым низким показателем с 2008 года.

Об этом говорится в прогнозе МВФ World Economic Outlook, обнародованном во вторник, 15 октября, сообщает DW. Как отмечается, по сравнению с апрельским прогнозом, этот показатель сократился на 0,3 процента.

К замедлению роста экономики, по данным МВФ, привели в значительной степени торговые споры в мире, а также другие риски, среди которых выход Великобритании из состава ЕС. При этом на 2020 год МВФ прогнозирует рост мировой экономики на уровне 3,4 процента.

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В частности, МВФ ухудшил прогноз роста для Еврозоны. Так, на 2019 год прогнозируется рост на уровне 1,2 процента, что на 0,1 процента меньше, чем в июльском прогнозе. На 2020 год МВФ прогнозирует Еврозоне рост на уровне 1,4 процента (на 0,2 процента меньше, чем прогнозировалось в июле). Как отмечается, наряду с ситуацией с развивающимися экономиками, Еврозона является ключевым фактором, который влияет на ухудшение ситуации с мировой экономикой.

На ухудшение же прогноза для Еврозоны повлияло также снижение прогнозируемых показателей для Германии, которая является ее самой большой экономикой. Так, по данным МВФ, в 2019 году экономический рост ФРГ прогнозируется на уровне 0,5 процента, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось в июле.

В то же время, согласно прогнозу МВФ, в Украине в этом году ожидается рост экономики на три процента, так же, как и в 2020 году. Согласно обнародованному макропрогнозу, ожидается, что уровень инфляции по результатам текущего года в Украине составит 8,7 процента, а в 2020 году сократится до 5,9 процента.

Рост потребительских цен в Украине в 2019 году МВФ прогнозирует на уровне семи процентов, а в конце 2020 года - 5,6 процента. При этом безработица в нынешнем и следующем годах ожидается на уровне 8,7 и 8,2 процента соответственно.