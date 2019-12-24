Forbes назвал десятку самых успешных миллиардеров десятилетия

Рейтинг возглавил основатель Amazon Джефф Безос.

Журнал Forbes составил список десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Рейтинг возглавил основатель Amazon Джефф Безос.

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Десятка самых успешных миллиардеров по версии Forbes выглядит таким образом: на первой строчке - основатель Amazon Джефф Безос (его состояние с 2010 по 2019 год увеличилось на $97,4 млрд).

Вторым в рейтинге идет владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (+$80,2 млрд).

Тройку лидеров замыкает основатель Facebook Марк Цукерберг (+$68 млрд).

На четвертой позиции расположился основатель Microsoft Билл Гейтс (+$54,6 млрд).

Далее следует создатель компании Inditex Амансио Ортега (+$49,9 млрд).

Шестым оказался один из основателей Google Ларри Пейдж (+$43,5 млрд).

На седьмой позиции один из крупнейших инвесторов в мире Уоррен Баффетт (+$41,8 млрд).

Восьмой в рейтинге бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (+$41,8 млрд).

Девятый - один из основателей Google Сергей Брин (+$41,3 млрд).

Десятку замыкает основатель и председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма (+$40,8 млрд).

На прошлой неделе Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году. Список также возглавил Безос. Его потери за год оценили в $13,1 млрд.