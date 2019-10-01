Forbes назвал имя самого богатого человека в США

Джефф Безос возглавил список богатейших людей США.

Основатель и глава транснациональной технологической компании Amazon Джефф Безос второй раз возглавил ежегодный список 400 самых богатых американцев.

Об этом сообщает журнал Forbes.

Отмечается, что состояние Безоса насчитывает $114 млрд. В 2018 году его доход составил $160 млрд.

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Бизнесмен лишился части денег после развода с его бывшей женой Маккензи Безос. Она получила четвертую часть его доли в компании.

Ранее сообщалось, что Джефф Безос, несмотря на официальный развод с Маккензи Безос, которой присудили порядка 19,7 млн акций компании, остался самым богатым человеком на планете.