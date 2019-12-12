С мешками денег из трудовой миграции: как безопасно перевести средства в Украину

С приближением новогодних праздников миллионы украинцев, работающих за рубежом, готовят подарки своим близким в Украине. Многие из трудовых мигрантов в качестве подарка планируют посетить близких лично, потому что Новый год и Рождество – семейные праздники. Как в первом, так и во втором случае наши сограждане, работающие за рубежом, думают, как безопасно и недорого доставить заработанные часто тяжелым трудом средства в Украину.

Согласно статистике Национального банка, в первом полугодии 2019 года украинские мигранты перевели из-за рубежа пять с половиной миллиардов долларов. И поскольку данные за прошлые периоды говорят о росте объемов таких переводов с первого к четвертому кварталу, можно предположить, что в целом за текущий год мигранты переведут в Украину порядка двенадцати миллиардов долларов.

В соответствии с той же статистикой НБУ, практически половину денег мигранты переводят неформальными каналами. То есть, перевозят деньги наличными самостоятельно, рискуя нарваться на грабителей, либо передают через водителей маршруток, которые за два процента от суммы доставят передачку на украинский вокзал в пределах своего маршрута в течение одного-двух дней.

Наибольшая доля, или треть поступающих в Украину переводов от мигрантов приходится на Польшу, где официально трудоустроены порядка миллиона украинцев. И даже в этой стране, где благодаря высокой доле мигрантов из Украины нет никаких проблем получить обслуживание в банке на украинском языке и по вполне приемлемым ценам, в большинстве случаев наши сограждане отдают предпочтение перевозке наличными.

По результатам бесед с трудовыми мигрантами и изучения информации в социальных сетях можно сделать вывод, что они боятся украинского финмониторинга, налогообложения и высоких банковских комиссий. Чтобы удостовериться, действительно ли эти опасения имеют основания, УНИАН обратился за разъяснениями к экспертам.

Страшный финмониторинг

В соответствии с действующим национальным законодательством, украинские банки действительно анализируют операции своих клиентов на предмет наличия признаков отмывания денег. Прежде всего, речь об операциях в сумме свыше эквивалента 150 тысяч гривень, что по текущему курсу НБУ составляет больше шести тысяч долларов или пяти тысяч евро. При средней зарплате в Польше на уровне пять - восемь тысяч злотых (один злотый в декабре обменивался на 6,1 гривни), можно спокойно перевести весь месячный заработок одним переводом и не бояться финансового мониторинга.

Более того, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла закон, повышающий сумму контроля для финансового мониторинга до 400 тысяч гривень, что по курсу НБУ составляет почти семнадцать тысяч долларов или чуть больше пятнадцати тысяч евро. Этот закон пока не вступил в силу, но в Национальном банке уже заявили, что новации позволят значительно упростить проверку банками операций своих клиентов.

Для проверки операции банк может попросить дополнительные документы, но это не означает, что сведения о платежах клиента «засветятся» в специальной отчетности. И даже если сумма операции будет выше установленного порога, это также не является основанием для передачи информации, так как помимо суммы законодательство устанавливает определенные критерии. Среди таких критериев – внесение и снятие наличности, потому логично, что переводы свыше пороговой суммы заинтересуют финмониторинг.

«По всем операциям клиентов, включая поступления средств из-за границы, банк анализирует экономическую целесообразность, источники происхождения средств, соответствие финансовому состоянию клиента или контрагента, сумму и регулярность операций», - прокомментировала УНИАН начальник управления финансового мониторинга «ОТП Банка» Елена Киреева.

По ее словам, в зависимости от репутации и наличия информации банк ранжирует клиентов по степени риска и может предусмотреть внутренние ограничения для каждой категории клиентов. Иными словами, банк может попросту отказать в проведении операции, если сочтет ее сомнительной. Но поскольку половина мигрантов все-таки благополучно переводят деньги легальными каналами, можно предположить, что такой перевод является для банковского финмониторинга вполне стандартной операцией.

Также Киреева сообщила, что банк не контролирует уплату налогов трудовыми мигрантами, а это еще один из страхов наших сограждан, работающих за рубежом.

Всевидящий глаз налоговой

Мигранты жалуются, в что ряде случаев налоговые органы трактуют переводы из-за рубежа как иностранный доход, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц по ставке восемнадцать процентов и военным налогом по ставке полтора процента.

Как прокомментировали УНИАН в Государственной налоговой службе Украины, переводы денежных средств из-за границы на содержание членов семьи первой степени родства в рамках Семейного кодекса не являются иностранным доходом.

То есть, если украинец из Польши или иной европейской страны переводит деньги своим детям, супругу или супруге, а также родителям, никаких налогов он платить не должен. Тем более, если речь идет о легально работающем украинце, уплачивающем налоги в стране, с которой Украина заключила конвенцию об избежании двойного налогообложения.

В то же время, как напомнили в налоговой службе, резидент Украины, получающий доходы за пределами страны, обязан задекларировать эти доходы в Украине. И в случае, если денежные средства переводятся родственникам не первой степени родства или посторонним лицам, они облагаются налогами на общих основаниях.

Стоит отметить, что согласно законодательству Украины, сведения об операциях клиентов в банках являются банковской тайной, разглашение которой строго ограничено, а несанкционированное распространение – повлечет уголовную ответственность.

Закон предусматривает, что налоговая служба может узнать сведения об операциях клиента либо по его разрешению, либо по решению суда, либо просто получить подтверждение факта наличия счета без движения по нему. Исключением является наличие уголовного производства в отношении клиента. Выводы делайте сами.

Кровожадные банкиры

Опасения граждан относительно дороговизны и чрезвычайной сложности легальных переводов средств также сильно преувеличены.

Как прокомментировали УНИАН в одном из крупнейших польских банков Pekao S.A., средства в евро или долларах можно перевести в Украину через систему SWIFT, посетив с паспортом любое отделение банка. Также перевод можно инициировать онлайн с помощью мобильного приложения или инфолинии. В зависимости от времени заказа перевод поступит получателю к концу следующего или второго рабочего дня. Комиссия банка составит полпроцента для стандартного или 0,75 процента – для срочного перевода.

В качестве альтернативы в отделениях банка доступен электронный перевод через международную платежную систему Western Union. Также в банке могут открыть счет, обслуживание которого бесплатное при ежемесячном поступлении не менее 500 злотых. К этому счету выдается карта с опцией обмена валют по гарантированно низкому курсу и без комиссии за снятие денег по всему миру, включая Украину. Украинцы наравне с поляками могут стать участниками различных акций.

«Чтобы помочь украинцам в Польше, в банке Pekao S.A. доступно обслуживание на украинском языке в отделениях и на инфолинии, а все необходимые документы, договора, регламенты, тарифы, инструкции использования онлайн-банкинга и даже мобильное приложение PeoPay – доступны на украинском», - сказал представитель розничного бизнеса банка Toмаш Моленда.

Также вполне простой и доступной является операция перевода для получателя в Украине. К примеру, чтобы получить перевод через систему Western Union или MoneyGram в «ОТП Банке», нужно просто прийти с паспортом, а уплата комиссий за получение такого перевода не предусмотрена.

«Отдельных тарифов для трудовых мигрантов либо других групп населения не предусмотрено. Лимитов на получение перевода из-за границы, определенных нашим законодательством, также нет», - прокомментировала УНИАН начальник сектора развития розничного бизнеса «ОТП Банка» Марина Должикова.

Проще простого

Если переводы близким родственникам в Украину осуществляются из-за границы на постоянной основе, стоит задуматься об открытии платежных карт для отправителя и получателя средств, с применением которых и с помощью онлайн-банкинга перевод будет доступен в любое время суток в пару кликов.

Как рассказала УНИАН старший вице-президент компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова, такой перевод можно инициировать как с украинского банка посредством дистанционных сервисов, так и с помощью банка в стране пребывания.

Кроме того, Платонова анонсировала революционный сервис, который позволит для осуществления переводов использовать лишь номера мобильных телефонов.

«Эта технология не требует введения номера карты – достаточно ввести телефонный номер получателя средств. Но нужно объяснить людям, что не надо платить большие деньги за передачу средств маршруткой или через другие альтернативные каналы, когда деньги можно просто перевести с карты на карту», - подчеркнула она.

На подходе и другие интересные новинки. В начале декабря компания Mastercard запустила в Украине сервис денежных переводов через мессенджер Viber.

«Чтобы сделать перевод, вам не нужно знать номер карты получателя, не нужно устанавливать дополнительное приложение. Вы просто совершаете перевод, коммуницируя со своими друзьями и родственниками в одном приложении», - рассказала руководитель направления digital и cyber security продуктов Mastercard в Украине Наталия Кангина.

Перевод через мессенджер Viber доступен для держателей платежных карт любой платежной системы, включая предпринимателей, но к сожалению, пока только в пределах страны. В то же время, как заверили в Mastercard, технически сервис готов обеспечивать трансграничные переводы – с участием пользователей из разных стран, но для этого требуются изменения в украинское законодательство относительно онлайн-идентификации.

Заместитель главы НБУ Сергей Холод сообщил УНИАН, что регулятор уже работает над соответствующими изменениями в свои нормативные документы, но пока не готов прогнозировать сроки внедрения удаленной идентификации, поскольку это требует изменений не только в нормативы НБУ, но и в действующее законодательство.

В НБУ осознают, что данные изменения очень востребованы на современном рынке.

«Клиент будет иметь возможность пройти удаленную идентификацию и открыть счет в банке, а дальше взаимодействовать с другими финансовыми услугами. Это будет всем интересно», - подчеркнул Холод.

Если подытожить, то официальные каналы передачи денег в Украину из-за рубежа на практике дешевле, быстрее и безопаснее, а слухи о вездесущем финмониторинге и налоговой - сильно преувеличены. Но если предпочтение неформальным каналам связано с нелегальным характером заработка, то это совсем другая история: об осознанном трудовом рабстве, когда человек сам лишает себя возможности пользоваться стандартными благами современной цивилизации.

Ольга Гордиенко