Заместитель Смолия Рожкова причастна к выводу денег из "проблемных" банков - расследование

Политологи называют Рожкову лучшей приятельницей экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова причастна к выводу денег из «проблемных» банков.

Об этом говорится в расследовании информационного портала «Стопкор».

Журналисты-расследователи утверждают, что за годы карьеры Рожкова успела нажить дружеских и деловых связей в определенных кругах. В частности, политологи называют Рожкову лучшей приятельницей экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, которую подозревают в лоббировании интересов «Банка Москвы» и российского «ВТБ-банка».

Напомним, что с 1998 по 2005 год Рожкова работала в банке «Аваль». В 2006-2008 годах занимала должности заместителя председателя правления, члена правления, ответственного работника по финансовому мониторингу, советника председателя правления «ЭрстеБанка». В 2010 году стала заместителем председателя правления «Финбанка», а еще через три года перешла на аналогичную должность в «Платинум Банк». С 2014 года по июнь 2015-го исполняла обязанности председателя правления этого банка.

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Как утверждают журналисты, дальнейший карьерный рост Рожковой обеспечили ее бывшие работодатели – Борис Кауфман и Александр Грановский, которые имеют отношение к «Финбанку» и «Платинум Банку» соответственно. По данным СМИ, именно эти одесские бизнесмены лоббировали назначение Рожковой в 2015 году на серьезную должность в НБУ, надеясь взамен на разнообразные услуги и уступки со стороны регулятора.

По информации расследователей, в 2015 году тогдашняя глава департамента банковского надзора Рожкова помогла вывести из «платинового» банка более 1 миллиарда гривен средств, выделенных на рефинансирование. В справке ГУМВД правоохранители отметили, что это было «отмывание» средств, утверждает портал.

По данным журналистов, фамилия Рожковой фигурирует в пяти уголовных производствах. Достаточно показательным является производство №42016000000000885, которое расследовали следователи Нацполиции, относительно растраты должностными лицами «Платинум Банка» более 1,1 млрд гривень.

По данным «Стопкора», в период, когда в правлении банка работала Рожкова - с декабря 2013 года по февраль 2014 года, банкиры заключили кредитные соглашения с рядом фиктивных предприятий, подконтрольных близким к банку лицам: ООО «Титан-Юг», ООО «Кодос Инвест», ЧП «Логистик Транс», ООО «Стратагема-Инвест», ООО «Ошер», ООО «ФК «Реал-Инвест» и ООО «ФК Бизнесфинанс». Кредиты, предоставленные этим фирмам, якобы должны были быть потрачены на приобретение зерноуборочных комбайнов, оргтехники, осветительных приборов, и тому подобное у поставщиков-нерезидентов Emportesa Trading LTD, Ormovinia Enterprises LTD, BretasiaTrading Limited. В качестве залога по займам предприниматели передали банку имущественные права на товар, который должны были приобрести за кредитные средства. Но товар в Украину так никогда и не поставляли.

«При этом, вопреки целевому назначению, часть кредитных средств направлялась на погашение кредитных обязательств предприятий перед ПАО «Финбанк» (где в свое время засветилась Рожкова), а часть средств направлялась на счета нерезидента Carosan Trading LTD (Рига, Латвия), что не было предусмотрено условиями кредитных договоров», – говорится в материалах дела.

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И та самая балтийская компания Carosan Trading LTD, которая фигурирует в еще одном производстве №22017000000000423 от 23.11.2017, инициированном Службой безопасности Украины по факту отмывания средств «Укргазбанком» и «Проминвестбанком».

Журналисты отмечают, что в свое время инспекционные проверки Нацбанка подтвердили факты нарушений в деятельности «Платинум Банка» в 2014-2015 годах, в частности, и факт предоставления банком недостоверной информации в НБУ.

В конце 2016 года были обнародованы записи телефонных разговоров заместителя председателя НБУ со своими экс-работодателями из «Платинума». В феврале 2017-го детективы НАБУ по итогам изучения аудиозаписей сообщили о намерении открыть уголовное производство относительно возможной коррупции. На этих пленках женский голос, похожий на голос Екатерины Рожковой, обещает Дмитрию Зинкову, Григорию Гуртовому и Борису Кауфману продвигать нужные решения и договариваться с нужными людьми.

Этим событиям предшествовал обыск, проведенный в доме Рожковой сотрудниками Нацполиции в октябре 2016-го, когда правоохранители изъяли мобильник чиновницы. Расследование, в рамках которого правоохранители проводили обыск, касалось банка «Михайловский». Речь шла о вероятной причастности к Рожковой доведения этого учреждения до банкротства и махинаций в пользу «Платинум Банка».

Как сообщили медиа со ссылкой на ГПУ, 19 мая 2016 года Игорь Дорошенко уволился с должности председателя правления ПАО «Банк Михайловский», а уже на следующий день он стал исполнительным директором холдинга PT Platinum Public Ltd.

Еще через 3 дня «Михайловский» признали неплатежеспособным. А в августе того же года Дорошенко объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ст. 218-1 УК. Как утверждают прокуроры, злоупотребляя своим служебным положением, на основании противоправного договора он перечислил 870 млн грн фейковой фирме, что повлекло крах банка.

Заметим, что Нацбанк впервые признал «Михайловский» проблемным еще в апреле 2015 года и впоследствии снял часть ограничений, открыв банку поле для операций со средствами физических лиц свыше суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов.

Как выяснили журналисты, это также позволило привлечь деньги на счета «прокладки» – финансовой компании «Плеяда», которая приобрела кредитный портфель физических лиц банка на сумму почти 700 миллионов гривен и уже на следующий день передала другой фирме – ООО «ФК «Фагор», связанной с «Платинум Банком».

По данным СМИ, почти аналогичную аферу банкиры прокрутили и в других кредитных учреждениях. Так, в 2015 году руководители Нацбанка инициировали ряд внеплановых инспекций в «Радикал Банке». Результат проверок – учреждение признали неплатежеспособным несмотря на отсутствие основательных доказательств опасности для вкладчиков. Тем самым банку нанесли ущерб на свыше 128 миллионов гривень. При этом как окружной суд, так и другие инстанции признали противоправными действия НБУ.

Еще несколько сделок касаются уже упомянутого выше «Проминвестбанка» – дочки российского «Внешэкономбанка», говорят расследователи.

Как сообщали журналисты, сотни миллионов государственного предприятия «Украэрорух», которые поступили в «Платинум» незадолго до его банкротства, позволили банку закрыть обязательства перед «Проминвестбанком». Указание рассчитаться с россиянами якобы пришло прямиком с НБУ.

По информации Игоря Луценко, незадолго до этого тогдашний глава Нацбанка Гонтарева имела несколько встреч с новым главой «ВЕБ», выпускником академии ФСБ Сергеем Горьковым.

Другое дело, где фигурирует «Проминвестбанк», касается расчетов с «Укрзализныцей». Железнодорожники задолжали банку 120 миллионов долларов, однако «Проминвест» решил продать это обязательство компании-нерезиденту. По данным журналистов, это оффшорная компания.

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Со своей стороны в СНБО запретили банку проводить финансовые операции с выводом средств за пределы Украины. Но «Проминвестбанк» обратился к НБУ и Рожкова дала добро. «Таким образом сотни миллионов долларов фактически «слили» за границу», - утверждают расследователи.

Как утверждают инсайдеры «Стопкора», Рожкову связывают с «Проминвестом» не только бизнес-интересы, но и личные отношения. По неофициальным данным, Екатерина Рожкова была гражданской женой председателя правления «Проминвестбанка» Андрея Рожка.

В конце октября 2019 года главного специалиста Нацбанка Евгения Пискотина поймали «на горячем» на взятке в 50 тысяч долларов. По данным журналистов, деньги подчиненный должен был передать именно Рожковой. В обмен на вознаграждение она якобы должна выступить гарантом в мошенническом сговоре. Об этом «Стопкору» стало известно из собственных инсайдерских источников.

5 ноября этого года члены Совета Нацбанка признали деятельность Правления НБУ в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не отвечает современным вызовам развития страны.