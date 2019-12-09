Новое соглашение с МВФ имеет решающее значение для экономики и обороны Украины – посольство США

Американские дипломаты приветствуют Украину и МВФ с достижением договоренностей на рабочем уровне относительно новой программы помощи объемом 5,5 млрд долл.

В посольстве Соединенных Штатов Америки заявляют, что новое соглашение Украины с Международным валютным фондом имеет решающее значение для экономического роста и военной обороны.

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Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в микроблоге Twitter.

«Поздравляем Украину и МВФ с достижением договоренностей на рабочем уровне относительно новой программы помощи. Успешная программа МВФ имеет решающее значение для экономического роста Украины и военной обороны», - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что соглашение с МВФ позволит нашей стране получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на выгодных условиях в ближайшие месяцы.