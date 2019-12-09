Сотрудничество с МВФ повышает доверие к экономике Украины – Милованов

Отсутствие программы приведет к экономическому кризису, отметил министр.

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом повышает доверие к экономике страны среди кредиторов и инвесторов, в то время как отсутствие программы с МВФ приведет к экономическому кризису.

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Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в соцсети Facebook.

"На самом деле, вопрос с МВФ не о деньгах. А о доверии к экономике Украины. МВФ - некий маркер доверия. Есть поддержка МВФ - есть доверие внутренних и международных инвесторов к состоянию украинской экономики и программе развития экономики, а также к действиям руководства государства. Уже, как следствие - есть инвестиции и международная торговля", - написал министр.

По его словам, крупные инвесторы, владельцы крупных украинских и международных бизнесов, а также внутренние эксперты ориентируются на позицию МВФ, когда оценивают состояние экономики.

Милованов подчеркнул, что МВФ предоставляет займ только при уверенности, что экономическая политика государства ответственная, а проценты по кредитам Фонда достаточно низкие - всего 2-3% годовых.

"Потому для Украины сейчас - после подтверждения программы МВФ на рабочем уровне - важно привлекать новых инвесторов, чтобы росла экономика, увеличилось количество рабочих мест для наших людей, показатель уровня заработной платы достиг уровня европейского", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 миллиарда долларов. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова ранее заявила, что соглашение с МВФ позволит нашей стране получить 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на выгодных условиях в ближайшие месяцы.