Нефедов рассказал, сколько людей уже пожаловалось на таможню

На новую онлайн-систему жалоб на работу таможни за первые 6 дней работы поступило 110 обращений. Из них за указанный период 41 жалоба поступила по телефону на единый контакт-центр Кабинета министров Украины.

Государственная таможенная служба Украины представила первые результаты работы новой онлайн-системы жалоб на работу таможни, согласно которым за первые шесть дней ее тестовой работы поступило 110 обращений.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

В частности, из них за указанный период 41 жалоба поступила по телефону на единый контакт-центр Кабинета министров Украины.

"Первые результаты работы новой системы жалоб для Новой таможни: с 22 ноября 2019 года по 27 ноября 2019 года включительно поступило 110 жалоб (из них 41 по телефону на правительственный контактный центр). Все в работе, за месяц дам статистику по типам и по срокам ответов", - написал Нефедов.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Государственная таможенная служба Украины запустила колл-центр для приема жалоб и замечаний к работе ведомства, а 22 ноября в тестовом режиме заработала онлайн-система жалоб на работу таможни, где каждая жалоба рассматривается до пяти дней.

В начале октября Нефедов сообщил, что Совет бизнес-омбудсмена Украины, представляющий и защищающий интересы бизнеса в государственных органах, за год получил 75 жалоб бизнеса на работу таможни.

По словам главы Государственной таможенной службы, в основном бизнес жалуется на сроки таможенных процедур, сложность возврата переплат, невыполнение таможней судебных решений.