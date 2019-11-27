Таможня запустила колл-центр для приема жалоб

Жалобы на работу таможни можно оставлять на сайте https://cc.customs.gov.ua/ или по телефону 0800-503-644.

Государственная таможенная служба Украины запустила колл-центр для приема жалоб и замечаний к работе ведомства.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Новая таможня запустила колл-центр в рамках пилотного проекта Единого контакт-центра Кабинета министров Украины. С сегодняшнего дня жалобы можно оставлять здесь: https://cc.customs.gov.ua/ или по телефону 0800-503-644", - написал Нефедов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине в тестовом режиме заработала онлайн-система жалоб на работу Государственной таможенной службы Украины, где каждую жалобу рассматривают до пяти дней.

В начале октября Нефедов сообщил, что Совет бизнес-омбудсмена Украины, представляющий и защищающий интересы бизнеса в государственных органах, за год получил 75 жалоб бизнеса на работу таможни.

По словам главы Государственной таможенной службы, в основном бизнес жалуется на сроки таможенных процедур, сложность возврата переплат, невыполнение таможней судебных решений.

Ранее Государственная таможенная служба Украины запустила онлайн-сервис расчета таможенной стоимости и платежей при таможенном оформлении автотранспортных средств, в базе которого доступна ценовая информация по более 2,3 тыс. моделей.