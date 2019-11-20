Гривня закрыла межбанк на уровне вторника

Гривня на межбанке в среду осталась на уровне вторника – 24,15/24,17 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 20 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,15/24,17 грн/долл., что соответствует уровню закрытия предыдущих торгов.

Читайте такжеОбъемы контрабанды в Украине в 2018 году превысили $7 миллиардов - эксперт

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 26,76/26,77 грн/евро, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на четверг, 21 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,1836 грн/долл., к евро – на уровне 26,7446 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 19 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,14/24,17 грн/долл., что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.