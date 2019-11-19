Гривня прекратила падение и выросла к доллару

Котировки гривни к доллару выросли на 4 копейки, к евро - на 3 копейки.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 19 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,14/24,17 гривни/доллар, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 26,73/26,76 гривни/евро, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на среду, 20 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,2039 гривни/доллар, к евро – на уровне 26,8107 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 18 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,17/24,21 гривни/доллар, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.