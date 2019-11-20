Подозреваемый НАБУ Писарук вошел в состав правления Европейской Бизнес Ассоциации

Президентом пока остается Томаш Фиала, но новое правление может переизбрать главу ассоциации.

Глава правления крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом «Райффайзен банка Аваль» Александр Писарук, в отношении которого Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит расследование причастности к хищению рефинансирования обанкротившегося «ВиЭйБи Банка», вошел в состав правления Европейской Бизнес Ассоциации.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации, также в состав правления вошли Томаш Фиала (Dragon Capital), Дмитрий Шоломко (Google Ukraine), Нина Домбровская (Henkel Ukraine), Тиберий Дима (BASF), Дмитрий Грищенко (Danone), Василий Бовдилов (Unilever Ukraine), Алессандро Дзанелли (Nestle Ukraine), Мацей Томаш Зелински (Siemens Ukraine), Алексей Кредисов (EY), Саида Джарболова (ING Bank Ukraine), Елена Волошина (IFC), Тино Цайске (METRO Cash&Carry Ukraine), Тарас Кицмей (SoftServe), Инга Андреева (Mastercard), Матти Маасикас (глав представительства Евросоюза в Украине).

Также в ассоциации сообщили, что президентом пока остается Фиала, но новое правление может переизбрать главу ассоциации.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация основана в 1999 году при поддержке Еврокомиссии в Украине и объединяет более тысячи компаний.

Ассоциация специализируется на защите интересов иностранных и отечественных инвесторов, содействии сотрудничеству компаний-членов, помощи в развитии на украинском рынке, обеспечении компаний комплексной информацией о происходящем в стране.

Также ассоциация активно способствует развитию сотрудничества между Украиной и ЕС.