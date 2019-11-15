«Райффайзен Банк Аваль» внесет залог за Писарука в деле о хищении рефинансирования

Также за ним сохраняется должность главы правления этого банка.

Крупнейший в Украине банк с иностранным капиталом «Райффайзен Банк Аваль» внесет залог в сумме 5 млн грн за своего главу правления Александра Писарука по решению Высшего антикоррупционного суда в деле о хищении рефинансирования «ВиЭйБи Банка».

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Как сообщается на сайте банка, «Райффайзен Банк Аваль» выполнит все соответствующие действия по внесению залога согласно требованию суда.

При этом, Писарук будет и дальше работать в должности главы правления «Райффайзен Банка Аваль».

«Мы убеждены, что все подозрения относительно неправомерных действий будут сняты с господина Писарука в ближайшее время и что он всегда придерживался высоких профессиональных и этических стандартов, работая как в «Райффайзен Банке Аваль», так и в течение многих лет в Международном валютном фонде и других международных институтах», - заявил глава наблюдательного совета банка Мартин Грюль.

Как сообщал УНИАН, Высший антикоррупционный суд Украины в рамках дела о хищении рефинансирования «ВиЭйБи Банка» избрал мерой пресечения для Александра Писарука, который в период банкротства этого финучреждения занимал пост первого заместителя главы Национального банка Украины, залог в размере 5 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро Украины обвиняет Писарука в сговоре с владельцами «ВиЭйБи Банка» при выдаче ему стабилизационного кредита, однако защита заявляет о построении обвинения на оценочных суждениях.

Правление НБУ, а также ряд известных банкиров и инвесторов высказали готовность взять подозреваемого на поруки.

В НБУ заявили, что регулятор придерживался процедур выдачи стабкредита «ВиЭйБи Банку» и не установил нецелевого использования этих средств.

Фонд гарантирования вкладов в марте 2015 года начал ликвидацию «ВиЭйБи Банка», принадлежащего собственнику одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олегу Бахматюку.

Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому относительно обысков и задержаний работников его компании силовиками. Бахматюк заявляет, что за террором компании, которая платит миллиардные налоги и в которой работают 27 тысяч человек, стоят амбиции руководителя НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.