Дело «VAB банка»: стали известны имена задержанных экс-сотрудников НБУ

НАБУ помимо Писарука вручило подозрения еще двум бывшим должностным лицам НБУ. Речь об Алле Шульге, которая в апреле 2015 года оставила работу в НБУ, и Николае Каленском, который с апреля 2018 года не является должностным лицом регулятора, но входит в состав совета НБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины помимо экс-первого заместителя главы Национального банка Александра Писарука вручило подозрения еще двум бывшим должностным лицам НБУ.

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По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, среди подозреваемых - бывший директор Генерального департамента банковского надзора НБУ и бывший исполняющий обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области.

Как сообщил УНИАН информированный источник в НБУ, речь идет об Алле Шульге, которая в апреле 2015 года оставила работу в НБУ по согласию сторон.

Также речь идет о Николае Каленском, который с апреля 2018 года не является должностным лицом регулятора, но входит в состав совета НБУ по квоте президента.

По информации НАБУ, указанным лицам инкриминируется преступление по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения сегодня, 12 ноября.

Нынешний первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова опубликовала в соцсети Facebook видеообращение, снятое возле здания Высшего антикоррупционного суда.

«Мы, полный состав правления НБУ, который сейчас в Киеве, находимся возле здания Высшего антикоррупционного суда в ожидании начала рассмотрения дела по обвинению бывших работников НБУ в злоупотреблениях при предоставлении стабкредита «VAB банку» в 2014 году», - сказала Рожкова.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября поздно вечером задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году «ВиЭйБи Банку».

По информации НАБУ, речь идет о должностных лицах НБУ, а также «ВиЭйБи Банка» и частных компаний, связанных с прежними владельцами этого финучреждения.

В частности, среди задержанных - нынешний глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Александр Писарук, который в период банкротства «ВиЭйБи Банка» занимал пост первого заместителя главы НБУ.

По информации НБУ, вся команда действующего руководства регулятора находится на своих рабочих местах, а глава НБУ Яков Смолий прервал командировку и срочно возвращается в Украину.