НАБУ задержало 7 человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривень
В понедельник, 11 ноября, детективы НАБУ задержали семерых подозреваемых по делу о VAB Банке, в том числе бывших и действующих чиновников Национального банка Украины.
Должностных лиц задержали по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного VAB Банка в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
«Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО ВиЭйБи Банк и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами ВиЭйБи Банка», - заявили в НАБУ.
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Чиновникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
Ни в НАБУ, ни в САП не раскрыли имена или должности задержанных.
Как отмечалось ранее, среди задержанных может быть председатель правления Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук. Сообщалось, что детективы НАБУ пришли в офис банка для его задержания.
Писарук в 2014-2015 годах был первым заместителем главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Он отвечал за банковский надзор.