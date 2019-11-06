Нефедов рассказал, когда заработает онлайн-система жалоб на работу таможни

Максим Нефедов также отметил, что является сторонником как можно более полного открытия таможенной информации с целью повышения доверия украинцев к работе Таможенной службы.

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассчитывает запустить электронную систему жалоб на работу таможни уже на следующей неделе.

«Мы внедряем ряд сервисов, по примеру того же самого калькулятора расчета таможенной стоимости оформления автомобилей, новую электронную систему для жалоб, которая, очень надеюсь, заработает уже на следующей неделе», - заявил Нефедов.

Он также отметил, что является сторонником как можно более полного открытия таможенной информации с целью повышения доверия украинцев к работе Таможенной службы.

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"То, что мы сделали инновационное в калькуляторе по расчету таможенной стоимости авто, – это открытие данных по аналогичным автомобилям... По состоянию на сейчас закон запрещает нам выдавать индивидуальную информацию. Мы уже подали законопроект, он уже зарегистрирован под номером 2318, который позволяет нам открывать обезличенную таможенную информацию. В идеале, я бы вообще показывал все машины, которые оформляются, и их цены, без указания фамилий, что тут секретного? Наоборот, пусть люди убедятся, что таможня работает честно", - сказал Нефедов.

По его словам, необходимо улучшать данный онлайн-сервис по расчету таможенной стоимости автомобилей, добавив в базу отдельную категорию по стоимости электромобилей.

"Нам с точки зрения качества нужно улучшать, добавить отдельную форму по тем же электромобилям. Будем открывать информацию и далее, и мне бы очень хотелось сделать это не только по автомобилям», - отметил Нефедов.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная таможенная служба Украины запустила онлайн-сервис расчета таможенной стоимости и платежей при таможенном оформлении автотранспортных средств, в базе которого доступна ценовая информация по более 2,3 тыс. моделей.