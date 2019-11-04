У Нефедова запустили онлайн-калькулятор стоимости растаможки авто

В базе сервиса доступна ценовая информация по более 2,3 тыс. моделей авто.

Государственная таможенная служба Украины (ГТС) запустила онлайн сервис расчета таможенной стоимости и платежей при таможенном оформлении автотранспортных средств.

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Глава службы Максим Нефедов на своей странице в сети Facebook, сообщил, что в базе сервиса доступна ценовая информация по более 2,3 тыс. моделей.

"Выложили в тестовый доступ калькулятор ориентировочной стоимости и платежей при оформлении авто. Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более чем 2300 моделей. Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок, поэтому этот процесс и занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого", - написал Нефедов, призвав пользователей сервиса сообщать о возникших ошибках или трудностях в работе с сервисом с целью исправления.

Данный сервис расчета таможенной стоимости и платежей при растаможке автомобилей доступен по ссылке: https://calc.customs.gov.ua

"Что имеется в виду «за 2018-2019 годы»? Скажем, авто Форд Фокус 2.0 2012 выпуска в 2013 году стоил одни деньги, а сейчас - совсем другие. Машина по параметрам не изменилась, но брать цифры за 2013 год и применять на 4 ноября 2019 года нельзя. Поэтому берем оформления за относительно недавний промежуток времени, при котором обесценивание не такое существенное", - добавил глава Таможенной службы.

Отметим, что на данный момент сайт не работает, возможно "упал" от наплыва желающих.

Как сообщал УНИАН, в конце октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает растаможку автомобилей на европейских номерах по новой формуле.

Ранее представители общественной организации «АвтоЕвроСила» сообщили, что разрабатывается законопроект, который предусматривает растаможку авто за около 35% от его стоимости с учетом всех налогов. В частности, благодаря отмене коэффициента возраста в действующей формуле растаможки.

Справка УНИАН. Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией в начале октября потребовали от Верховной Рады зарегистрировать их законопроект о доступной растаможке автомобилей на еврономерах, признать этот законопроект как неотложный и передать его на голосование в парламент.