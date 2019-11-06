В Украине появится Фонд национального богатства - на его создание выделят 250 миллионов гривень

Кабмин предусмотрел 250 млн грн на создание и функционирование Фонда национального богатства в доработанном проекте госбюджета-2020.

Кабинет министров предусмотрел 250 млн грн на создание и функционирование Фонда национального богатства в проекте государственного бюджета на 2020 год, который подан на рассмотрение в Верховную Раду во втором чтении.

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«Доработанный проект бюджета предусматривает увеличение расходов для решения ряда насущных вопросов, как социального, так и экономического характера, в частности – на создание и функционирование Фонда национального богатства (в том числе пополнение уставного капитала) - 250,0 млн грн», - сказано в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 29 сентября одобрил Программу действий правительства. Среди целей Кабмина значится создание Фонда национального благосостояния.

«Мы создадим Фонд национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические государственные предприятия. Создание Фонда позволит централизовать управление, повысить его эффективность и обеспечить гражданам Украины адекватный уровень доходности их активов», - сказано в программе действий правительства.