В Украине появится Фонд национального благосостояния – Гончарук рассказал детали

По его словам, создание фонда является целью правительства на ближайшие пять лет. Кабмин пока не определился с перечнем госпредприятий, которые отойдут под управление Фонда.

Кабинет министров пока не определился с перечнем государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонду национального благосостояния, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства.

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«Речь идет о крупных предприятиях и компаниях. Почему я не хочу сейчас называть конкретные названия? Потому что их список еще согласовывается. По отдельным крупным компаниям, таким как «Нафтогаз», «Укрэнерго», нужно внимательно посмотреть на объемы обязательств перед внешними кредиторами. Есть масса ограничений, в том числе юридических. Некоторые компании объединять нельзя, чтобы они не согласовывали действия, поэтому они должны управляться разными органами. Эти ограничения мы сейчас изучаем», - сказал он.

При этом премьер отметил, что в фонде, который только планируется создать, должны работать профессионалы, имеющие достаточно опыта в управлении бизнесом.

«Идея создания подобного фонда состоит в том, чтобы создать институт, инструмент, под который были бы переданы все государственные предприятия, где работали бы инвестбанкиры, профессиональные люди, которые понимают, как руководить бизнесом, и руководили бы им эффективно», - сказал Гончарук.

По его словам, сегодня в Украине существуют тысячи государственных предприятий, которые управляются десятками министерств, органов. При этом министры и руководители госорганов вместо того, чтобы формировать государственную политику в той или иной отрасли, подписывают балансы и фактически руководят предприятиями. Эта практика является недопустимой, отметил премьер, поскольку правительство не должно управлять государственными предприятиями. Кроме того, это неправильно как с точки зрения конфликта интересов, так и с точки зрения организации процессов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 29 сентября одобрил Программу действий правительства. Среди целей Кабмина значится создание Фонда национального благосостояния.

«Мы создадим Фонд национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические государственные предприятия. Создание Фонда позволит централизовать управление, повысить его эффективность и обеспечить гражданам Украины адекватный уровень доходности их активов», - сказано в программе действий правительства.