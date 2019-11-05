Следующий год станет подготовкой к экономическому прыжку Украины – премьер

Задачами для власти в текущем году он назвал инвентаризацию и кадровое обновление.

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что 2020 год станет годом подготовки к экономическому прыжку для Украины, о чем он заявил во время эфира на одном из телеканалов.

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«Этот год – год инвентаризации и кадрового обновления, а следующий год – это год для подготовки к экономическому прыжку. У нас фактически в следующем году должна запуститься украинская экономика, должны стремительно появляться рабочие места, новые производства, мы должны забыть, что такое коррупция, мы должны забыть, что такое контрабанда как системное явление, что такое рейдерство», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 октября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства презентовало обновленный макроэкономический прогноз, по которому в 2020 году предполагается рост ВВП Украины на уровне от 3,7% (консервативный сценарий) до 4,8% (оптимистический сценарий).

2 сентября Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год.