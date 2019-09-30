Гончарук хочет привлечь $50 миллиардов инвестиций для роста экономики на 40%

Среди прочего Кабмин ставит целью создать один миллион рабочих мест в течение ближайших пяти лет.

Украина для достижения цели роста валового внутреннего продукта на 40% в ближайшие пять лет должна привлечь 50 млрд долл. инвестиций.

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Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, обсуждая программу деятельности правительства на ближайшие годы, которую вынесут на утверждение в Верховную Раду.

«Мы подтверждаем, что в ближайшие пять лет мы считаем реальным и ставим себе амбицию прийти к такой ситуации, когда у нас экономика вырастет на 40%. Для этого нужно привлечь приблизительно 50 млрд долларов инвестиций за пять лет. Это не космическая цифра, она большая, амбициозная, она намного больше той, которую мы привлекаем сейчас, но это вполне реально», - сказал он.

Гончарук добавил, что среди прочего Кабмин ставит целью создать один миллион рабочих мест в течение ближайших пяти лет.

«Это не означает, что государство за свои деньги будет строить заводы в каждой области, это не так делается. Это означает, что нужно создать такие условия, чтобы людям было комфортно организовывать бизнес, начинать свое дело, чтобы иностранному инвестору и крупным компаниям было интересно заходить в Украину и размещать тут свое производство», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год.