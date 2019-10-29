Граждане не могут получить фальшивые деньги в банке - эксперт

Вся наличность проходит обязательную автоматизированную проверку, а фальшивые банкноты изымаются.

Граждане не могут получить фальшивку в банке, несмотря на попытки фальшивомонетчиков по сбыту поддельных денег через банковские терминалы, считает исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

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"Вся наличность, поступающая в банк, проходит обязательную автоматизированную проверку согласно требованиям Национального банка. Риска получения клиентом фальшивых купюр через кассу банка или банкомат - нет. Все фальшивые банкноты изымаются", - сказала она в комментарии агентству УНИАН.

При этом Коробкова предупредила, что сотруднику банка запрещено возвращать клиенту выявленные поддельные купюры, а если таких банкнот несколько, он обязан уведомить полицию.

При обнаружении сомнительной купюры эксперт рекомендует сдать ее на проверку в банк, который отправит эту купюру на экспертизу в НБУ и, при подтверждении подлинности, возместит сумму в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в августе-сентябре зафиксировал рост изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривень образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.