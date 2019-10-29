Почти как настоящие: как украинцам уберечься от фальшивых денег

Бизнес фальшивомонетчиков в Украине старается не отставать от глобальных тенденций, осваивая каналы сбыта через интернет и популярные мессенджеры. И, судя по всему, процветает. Запрос «купить фальшивые гривни в Украине» в популярных поисковиках выдает множество объявлений.

Чаще всего современные фальшивомонетчики предлагают купюры по 100, 200 и 500 гривен по цене от двадцати до сорока процентов номинала. Бывают акции, когда пробные партии продаются за пять процентов номинала.

Примечательно, что злоумышленники, вооруженные новейшими технологиями печати, активно вовлекают в свою деятельность легальный бизнес, принимая предоплату через известные платежные системы, используя популярные сервисы доставки и предлагая сбывать фальшивки не только через магазины или рынки, но и через сети платежных банковских терминалов.

«Сбыть данное произведение будет просто, как оригинал... Качество 90 процентов... Мои купюры принимают практически все терминалы... Отпечатка два раза в месяц... Лучшее качество…», - пестрят объявления в мессенджерах и соцсетях. И сопровождаются комментариями «благодарных клиентов».

Ситуация привлекла внимание Национального банка Украины, стоящего на страже национальной валюты.

«В августе-сентябре зафиксирован рост изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты», - сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

Специалисты НБУ предупреждают, что подделки могут не быть выявленными

нашими гражданами «при рассеянном визуальном и тактильном контроле элементов защиты без использования специальных детекторов с ультрафиолетовым и инфракрасным светом».

Иными словами, без специального оборудования отличить подделку достаточно сложно.

Учитывая высокую долю наличных расчетов в нашей стране, возникает резонный вопрос: насколько украинцы защищены от произведений фальшивомонетчиков, и как при наличии сомнений проверить купюры на подлинность?

Несите деньги в банк

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова заверила, что, не смотря на попытки сбыта фальшивых денег через банковские терминалы, риска получить подделку в банке нет. Финансисты используют автоматические сортировщики, позволяющие определять подлинность банкнот, и при этом обязаны изымать подделки для экспертизы и последующего списания.

«Вся наличность, поступающая в банк, проходит обязательную автоматизированную проверку, согласно требованиям НБУ. Риска получения клиентом фальшивых купюр через кассу банка или банкомат нет. Все фальшивые банкноты изымаются», - подчеркнула она в комментарии УНИАН.

При этом Коробкова предупредила, что сотруднику банка запрещено возвращать клиенту выявленные поддельные купюры, а если таких банкнот несколько, он обязан уведомить полицию.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков отметила, что точного способа визуальной проверки подлинности банкнот без специального оборудования нет. При наличии сомнений нужно прежде всего обращать внимание на водяные знаки, переливы, рельефную печать и комбинированные надписи, описание которых для каждого номинала есть на сайте Национального банка.

При обнаружении сомнительной купюры Коробкова предлагает сдать ее на проверку в банк, который отправит эту купюру на экспертизу в НБУ и, при подтверждении подлинности, возместит в полном объеме. Если же банкнота окажется поддельной, возмещения не будет, и банк просто сообщит клиенту о результатах экспертизы.

На практике многие граждане наверняка задумаются, стоит ли идти в банк, рискуя остаться без компенсации, если можно просто сбыть фальшивую купюру в магазине или на рынке.

Жертва или соучастник

Украинские юристы, однако, так делать не советуют. Как сказал УНИАН адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Денис Ненов, приобретение поддельных банкнот и их использование для покупки товаров или услуг является тяжким преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность по статье 199 Уголовного кодекса Украины. При этом, размер подделки не имеет значения, и для уголовной ответственности достаточно одной фальшивой гривны. Наказание по этой статье составляет от трех до семи лет лишения свободы, а в случае участие в организованной группе или в особо крупном размере – от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Кроме того, как пояснил Ненов, покупка товара или услуги с использованием поддельных банкнот дополнительно чревата для покупателя уголовной ответственности по статье 190 УК Украины (мошенничество) с максимальным наказанием до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Человек по объективным причинам может не осознавать, что деньги подделаны. В таком случае отсутствует такой обязательный элемент, как умысел, без наличия которого привлечь к уголовной ответственности нельзя. Однако если после получения фальшивых банкнот человек, выявив подделку, сбыл ее как настоящую, он будет подлежать уголовной ответственности», - пояснил адвокат.

При выявлении фальшивой банкноты Ненов рекомендует сохранить документы о проведенной операции (чек или квитанцию) и обратиться в банк с письменным заявлением об экспертизе, и лишь после подтверждения факта подделки идти в полицию, приложив к заявлению копии документов об операции и ответа банка.

«В данном случае ответ банка убережет человека от риска привлечения к уголовной ответственности, так как будет доказательством отсутствия умысла человека на момент получения фальшивой банкноты», - пояснил адвокат.

Возмещение ущерба, по словам Ненова, возможно только через судебный иск к лицу, подсунувшему фальшивку, либо иск в уголовном производстве после обвинительного приговора суда в отношении этого лица, что потребует значительных затрат времени.

Проще говоря, возместить свои потери будет достаточно сложно, потому стоит задуматься о профилактике подобных ситуаций.

Не теряем бдительность, учим матчасть

Национальный банк для предупреждения неприятных ситуаций с поддельными банкнотами призвал граждан, банковских кассиров и работников торговых учреждений выучить основные элементы защиты банкнот и способы их проверки.

Исчерпывающий перечень элементов защиты национальной валюты можно найти в соответствующем разделе на сайте регулятора или установив разработанное НБУ мобильное приложение.

По информации регулятора, половина изъятых из обращения подделок приходится на банкноты номиналом 500 гривен, а большинство фальшивок изготовлено с помощью струйных принтеров.

То есть, внимательно рассмотрев купюру при хорошем освещении, можно сразу отличить подделку, так как изображение сформировано цветными точками.

Проанализировав изъятые пятисотки, в НБУ назвали несколько отличий от настоящих банкнот. В частности, подделки более плотные на ощупь, так как склеены из двух листов бумаги, и с более бледным изображением. Голограмма на лицевой стороне не меняет цвет при изменении угла наклона, нет эффекта латентного изображения номинала в левом нижнем углу, а водяные знаки и изображение на защитной ленте нечеткие.

При проверке банкноты в ультрафиолетовом свете видно, что на поделке имитирована флуоресцентная защита (светящиеся в ультрафиолете элементы), но цвета более яркие, чем у настоящих банкнот, изображение сдвинуто, а светящиеся нити зеленого, а не зелено-красного цвета, как у оригинала.

Также Нацбанк постоянно работает над улучшением защиты банкнот. К примеру, выпущенная в обращение с 25 октября новая банкнота номиналом в тысячу гривен содержит свыше двадцати элементов защиты.

«Кто угодно может легко и просто проверить ее достоверность. Просто поворачивая банкноту в руках, легко проверить ее современнейший элемент защиты Spark в виде цветка-кристалла. Он должен постепенно менять цвет с золотистого на зеленый и наоборот. А держа банкноту против света - проверить водяной знак», - комментирует заместитель главы НБУ Сергей Холод.

В Нацбанке заверили, что в целом статистика подтверждает снижение количества поддельных гривневых банкнот в Украине. Так, показатели количества и суммы подделок за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 26 и 20 процентов, соответственно.

В завершение стоит отметить, что панацеей от подделки украинской валюты может стать стремительное развитие безналичных платежей. Рассчитываясь картой, можно не бояться, что на сдачу подсунут поддельную купюру, из-за которой потом придется бегать по экспертизам и давать пояснения в полиции. С картами, правда, есть свои нюансы, но это уже совсем другая история.

Конечно, в любой цивилизованной стране борьба с фальшивомонетчиками и их «продукцией», разрушающей эффективную работу экономики, является одной из важнейших функций правоохранительных органов. По данным Генпрокуратуры, в 2014-2018 в Украине было открыто около пяти тысяч уголовных дел, связанных с изготовлением, приобретением и сбытом поддельных денег, государственных ценных бумаг. Но сколько из этих дел были доведены до судебных приговоров?

Для получения информации о принимаемых мерах против фальшивомонетчиков УНИАН обратился с запросом в Национальную полицию Украины, но пока этот запрос остается без ответа. В телефонном режиме в НПУ пояснили, что из-за расформирования управления по борьбе с экономическими преступлениями интересующие нас функции в стадии передачи другому подразделению.

Ольга Гордиенко