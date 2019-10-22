ОПЗЖ играет против украинских металлургов на пользу России - эксперт

Шуфрич выступает прямым и агрессивным лоббистом российских политических и экономических интересов, отмечает Фесенко.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич, который предлагает повысить рентную ставку на добычу железной руды до 50%, играет против украинских металлургов на пользу России.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"То, что предлагает Шуфрич, – убить украинский металлургический экспорт на пользу России. Это доводит ситуацию до абсурда. Шуфрич выступает прямым и агрессивным лоббистом российских политических и экономических интересов", - подчеркивает Фесенко.

В то же время, отмечает политолог, есть повод для рациональной дискуссии по поводу законопроекта №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве", которым предусматривается повышение ренты на добычу железной руды.

"Нельзя слишком занижать рентные ставки на добычу железной руды. Потому что надо наполнять госбюджет. От этого зависят пенсии, уровень зарплат в госсекторе и обороноспособность. Но и в другую крайность не стоит вдаваться. Металлургия – одна из главных статей экспорта. Надо сохранять ее конкурентоспособность", - подчеркивает Фесенко.

Как отмечает политолог, не стоит "перегибать палку" в стремлении забрать у бизнеса больше – это создаст серьезные проблемы. Хотя, считает он, у президента Зеленского это понимают и пытаются найти гибкие решения.

"Если металлургический бизнес станет менее конкурентоспособным по сравнению с другими ведущими странами, в частности, с Россией, то мы безнадежно проигрываем. Надо найти оптимальные рентные ставки на добычу руды, думать о государственном интересе, найти баланс, чтобы не было проблем для экспортеров. Слишком большое повышение сыграет в минус государству", – убежден Владимир Фесенко.