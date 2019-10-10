Чистые международные резервы НБУ выросли до $12 миллиардов
13:03, 10 октября 2019Финансы
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С начала года резервы выросли на 24,9%.
Иллюстрация REUTERS
Чистые международные резервы Национального банка Украины за сентябрь выросли на 0,1% - до 12,048 миллиарда долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года чистые международные резервы выросли на 24,9%.
Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 октября составили 21,438 миллиарда долларов, что на 3% выше показателя на начало года.
Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.
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