Дубилет рассказал об ІТ-решении для борьбы с коррупцией на таможне, которое обошлось в 1 гривню

Кабмин планирует запустить систему по цифровизации поручений в течение недели.

Запуск пилотного проекта по цифровизации поручений на таможне позволит снизить коррупцию и оптимизирует работу таможенной службы, сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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«Мы запускаем систему, которая позволит чуть снизить коррупцию на таможне. ИТ-решение обошлось государству в 1 грн. Вчера мы проголосовали его (решение – УНИАН) на Кабмине, и рассчитываем запустить в течение недели», - сообщил он, отметив, что в Украине существует интересная практика, когда силовые ведомства (СБУ, ГБР, МВД и другие) могут присылать таможенникам так называемые ориентировки, которые обязывают их досматривать грузы «подозрительных» компаний.

По словам Дубилета, часто это способ банального вымогательства взяток, ведь любая остановка груза несет прямые убытки для бизнеса, особенно, если эти досмотры идут один за другим, пока эту ориентировку не снимут.

«Мы запускаем достаточно простое решение. На базе iDoc мы создали единый бизнес-процесс. Силовики смогут подавать ориентировки только в электронной форме, по заданной форме с согласованием заданных людей в центральном офисе. И на стороне таможни такие запросы будут приниматься только из этого процесса», - добавил он.

Правительство рассчитывает, что запуск проекта приведет к резкому снижению таких запросов.

В свою очередь, те запросы, которые все же будут приходить, будут тщательно анализироваться централизовано, насколько они имеют основания, а также как скоро их можно снимать.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2019 года правительство приняло решение о внедрении экспериментального проекта по повышению эффективности управленческих процессов в Секретариате Кабмина с использованием программного продукта системы электронного документооборота IDoc.

2 октября Кабинет министров Украины принял решение о запуске пилотного проекта по цифровизации поручений на таможне.