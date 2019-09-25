Госбанки сократили просроченные долги по кредитам на 3,5 миллиарда

Также банки провели реструктуризацию на 10,6 миллиарда гривень.

Государственные банки Украины в январе-июне 2019 года сократили просроченную задолженность по кредитам на 3,5 миллиарда гривень, а также провели реструктуризацию на 10,6 миллиарда гривень.

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Как сказано во втором регулярном отчете о состоянии работы госбанков с неработающими кредитами, опубликованном на сайте Министерства финансов Украины, при этом объем неработающих кредитов сократился на 22 миллиарда гривень.

Согласно сообщению, во втором полугодии сохраняется тенденция к постепенному сокращению объема неработающих кредитов (NPL) банковской системы, в том числе в банках государственного сектора. Однако доля просроченных кредитов в банковской системе все еще остается весьма значительной и по состоянию на 1 июля составляла 51%, или 581 миллиард гривень, из которых 65%, или 415 миллиардов гривень, приходится на госбанки.

По информации Минфина, достаточно высокий уровень просроченных кредитов банков госсектора обусловлен качеством корпоративного кредитного портфеля, на долю которого приходилась львиная доля объема банковского кредитования.

"В то же время, значительная часть заемщиков не обслуживают свою задолженность перед госбанками. Это, в свою очередь, заставило банки увеличить уровень резервов. Больше всего их было зарезервировано в "ПриватБанке" после национализации", - отмечается в отчете.

В отраслевом разрезе значительный объем неработающих кредитов приходится на оптовую торговлю, химическое, пищевое производство, сельское хозяйство, операции с недвижимостью и другие отрасли.

Также сообщается, что одновременно банки государственного сектора ведут активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности. В частности, по состоянию на 1 июля в судах находилось более 70 тысяч исков госбанков на сумму более 116 миллиардов гривень, а за первое полугодие текущего года подано почти 54 тысяч исков на сумму 26,5 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, госбанки Украины в 2018 году сократили просроченную задолженность по кредитам на 5 миллиардов гривень, а также провели реструктуризацию на 21 миллиард гривень.

По информации Национального банка, на начало 2019 года доля неработающих кредитов в украинской банковской системе составила 52,85%, при этом в госбанках показатель составил 67,92%.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – "ПриватБанком", "Укрэксимбанком", "Ощадбанком" и "Укргазбанком".