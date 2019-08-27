Госбанки за полгода заработали почти 20 миллиардов гривень

При этом почти 60% всей прибыли банков сформировал «ПриватБанк» - 18,3 млрд грн.

Прибыль банков государственного сектора Украины в январе-июне 2019 года составила 19,5 млрд грн, что составляет 65% прибыли всего банковского сектора.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, при этом почти 60% всей прибыли банков сформировал крупнейший по объему активов «ПриватБанк» - 18,3 млрд грн.

Согласно сообщению, во втором квартале текущего года продолжилось увеличение объема кредитного портфеля физических лиц, который составил 2,2 млрд грн (с 1 января - 4,6 млрд грн), что было обусловлено ростом потребительского кредитования.

Кроме того, в Минфине отмечают продолжение тенденции роста средств населения в банках, в частности, во II квартале их объем вырос на 4,5 млрд грн, а по сравнению с показателем на начало года - на 7,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка, большинство, или 66 из 76, работающих в Украине банков по итогам января-июня 2019 года получили прибыль, в то время как 10 финансовых учреждений завершили полугодие с убытком.

В частности, наибольшую прибыль получили «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсиббанк», ПУМБ и «ОТП Банк», тогда как наибольший убыток получили «Укрсоцбанк», дочерний банк «Сбербанка» в Украине, «Банк Кредит Днепр», «Мисто Банк» и «Правэкс Банк».

В Украине четыре госбанка - "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", Укрэксимбанк".