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Госбюджет-2020 построен на прогнозе курса 28,02 гривень за доллар

15:01, 15 сентября 2019
Финансы
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фото УНИАН

Текущий проект государственного бюджета Украины на 2020 год построено на действующем макроэкономическом прогнозе по валютному курсу 28,02 грн за доллар.

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Об этом сообщила сегодня министр финансов Оксана Маркарова во время брифинга после заседания правительства.

«Курс доллара указан в макропрогнозе. Макропрогноз утвержденный в мае этого года, находится он на сайте, публичный. В нем внутри курс доллара в следующем году - 28,2. И это тот курс, на котором пока строится этот бюджет», - сказала глава Минфина.

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Теги: #курс гривни