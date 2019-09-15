Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4723 гривень

Минималка вырастет на 550 грн по сравнению с текущим годом.

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 4723 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова сегодня в ходе брифинга после заседания правительства.

«Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 грн и составит по состоянию на 1 января 2020 года 4723 грн. Это соответствует показателям роста. И мы считаем, что какое-то большее увеличение этой цифры не соответствовало бы росту производительности. А наша главная задача - экономический рост, в том числе, экономический рост из-за роста производительности», - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, в проекте госбюджета на 2019 год предусмотрена минимальная заработная плата в 4173 грн.