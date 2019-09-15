Жить за свой счет: Кабмин обещает значительно сократить дефицит госбюджета и госдолг

Министр финансов подчеркивает, что государственный долг на конец следующего года сократится до 46,7% ВВП, вместе с гарантированным долгом - до 54,1%.

Кабинет министров Украины предлагает в 2020 году сократить дефицит государственного бюджета до 2,09% ВВП, государственный долг - до 46,7% ВВП.

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Об этом сообщила сегодня министр финансов Оксана Маркарова в ходе брифинга после заседания правительства.

«Это наша абсолютно ответственная позиция - жить за свой счет. Поэтому дефицит к ВВП в 2020 году, который мы ставим себе как задачу - это 2,09%. Это будет амбициозная цель. Я не думаю, что очень многие из наших стран-соседей могут показать такой результат», - сказала Маркарова.

По ее словам, государственный долг на конец следующего года сократится до 46,7% ВВП, вместе с гарантированным долгом - до 54,1%.