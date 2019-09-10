Минфин возобновил продажу валютных гособлигаций

В целом Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 3 миллиарда гривень и 0,5 миллиарда долларов.

Министерство финансов Украины возобновило продажу валютных облигаций внутреннего государственного займа впервые почти за два месяца - с момента рекордного размещения ОВГЗ на 1 миллиард долларов 16 июля.

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Как сообщается на сайте министерства, в целом на плановом ОВГЗ-аукционе Минфин привлек в государственный бюджет средства на 2,826 миллиарда гривень и 547 миллионов долларов.

В частности, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 161, 343 и 847 дней с доходностью 16,15%, 15,52% и 15,95% годовых соответственно.

Средства в долларах получены посредством продажи облигаций сроками обращения 687 и 519 дней с доходностью 5,5% и 5,25% годовых.

В Минфине пояснили возобновление продажи валютных ОВГЗ значительным спросом на них со стороны банков – первичных дилеров и отметили значительное снижение доходности как по валютным, так и по гривневым облигациям.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 16,513 миллиарда гривни.

Справка УНИАН. Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-июле 2019 года привлекло в государственный бюджет 166,6 миллиарда гривень, 3,2 миллиарда долларов и 189 миллионов евро. Данные за август пока не обнародованы.