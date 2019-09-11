Доллар падает: в чем причина и что будет с гривней дальше - мнение эксперта
Украинская гривня во второй половине осени снизится к доллару до уровня 25,5-26,5 грн/долл. с возможным ситуативным ослаблением до 27,5 грн/долл.
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Такими прогнозами поделился старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик в комментарии УНИАН.
«В базовом сценарии во второй половине осени мы ожидаем возврата курса гривни в диапазон 25,5-26,5 с возможным ситуативным ослаблением до 27,5 грн/долл.», - сказал эксперт.
По его словам, к некоторому ослаблению гривню может подтолкнуть сезонное увеличение активности импортеров, ослабление продаж валюты со стороны нерезидентов-инвесторов в ОВГЗ и активизация покупки валюты с их стороны для конвертации полученных купонных платежей.
В то же время, положительного эффекта для курсовой стабильности Ребрик ожидает в случае подписания нового соглашения с Международным валютным фондом.
По оценкам эксперта, текущая благоприятная ситуация на валютном рынке сложилась благодаря жесткой монетарной политике Национального банка Украины и росту предложения валюты со стороны аграриев от экспорта рекордного урожая. Также существенную поддержку предложению на валютном рынке оказывают экспортеры-металлурги, при этом ощущается снижение активности импортеров.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк на среду, 11 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,88 грн/долл., обновив трехлетний исторический максимум, установленный 1 августа текущего года на уровне 25,02 грн/долл.