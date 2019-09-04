Нацбанк снизит учетную ставку до 16,5% годовых - эксперт

В пользу такого решения - наличие макроэкономических перспектив для замедления инфляции, улучшение инфляционных ожиданий, некоторое снижение политической неопределенности и обнародование сценариев о будущей динамике ставки.

Национальный банк Украины на предстоящем заседании правления по вопросам монетарной политики завтра, 5 сентября, снизит учетную ставку на 0,5 п.п. – до 16,5% годовых.

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Такой прогноз озвучил старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик, называя аргументами в пользу такого решения - наличие макроэкономических перспектив для возобновления тенденции замедления инфляции к цели, улучшение инфляционных ожиданий, а также некоторое снижение политической неопределенности и обнародование сценариев Национального банка относительно будущей динамики учетной ставки.

В то же время, как отметил Ребрик, более существенному снижению учетной ставки могут препятствовать медленное снижение инфляции, высокое инфляционное давление со стороны факторов инфляции спроса на фоне роста доходов населения и рекордно высоких потребительских настроений.

«Указанные причины, по нашему мнению, помешают выполнению прогноза НБУ по снижению инфляции до 6,3% в годовом выражении в декабре 2019 года. Именно поэтому мы не ожидаем агрессивного снижения ключевой ставки. Учитывая, что до конца года остается три заседания правления НБУ по вопросам монетарной политики, мы ожидаем снижения на 1,5 п.п. - до 15,5% в конце года», - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк возобновил цикл смягчения монетарной политики и с 19 июля снизил учетную ставку до 17% годовых после того, как в июне сохранил ее на уровне 17,5% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта по 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в июле 2019 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2018 года - составила 9,1%, ускорившись с 9% в годовом выражении месяцем ранее.