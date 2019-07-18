Кредиты для экономики подешевеют: учетную ставку снизили до 17%

Регулятор возобновил цикл смягчения монетарной политики после перерыва в июне.

Национальный банк Украины возобновил цикл смягчения монетарной политики и с 19 июля снижает учетную ставку до 17% годовых после того, как в июне сохранил ее на уровне 17,5% годовых.

«Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года», - говорится в материалах Национального банка Украины.