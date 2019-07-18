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Кредиты для экономики подешевеют: учетную ставку снизили до 17%

14:16, 18 июля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины возобновил цикл смягчения монетарной политики и с 19 июля снижает учетную ставку до 17% годовых после того, как в июне сохранил ее на уровне 17,5% годовых.

«Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года», - говорится в материалах Национального банка Украины.

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Теги: #Нацбанк#учетная ставка