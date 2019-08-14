"Нафтогаз" уплатил в бюджет более 70 миллиардов гривень налогов

Поступления от предприятий группы составили около 16,3% совокупного дохода госбюджета Украины за семь месяцев 2019 года.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в январе-июле 2019 года уплатила в бюджет около 70,6 миллиарда гривень налогов и сборов, сообщает пресс-служба компании.

Читайте такжеСлишком дорогой газ: Гройсман назвал Нафтогаз "ненасытным монополистом"

"По оперативным данным, за январь-июль 2019 года предприятия группы "Нафтогаз" уплатили в государственный и местные бюджеты около 70,6 миллиарда гривень налогов и сборов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поступления от предприятий группы составили 16,3% совокупного дохода государственного бюджета Украины за семь месяцев 2019 года.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" в 2018 году уплатил в государственный бюджет 137,8 миллиарда гривень налогов и дивидендов, что на треть больше, чем в 2017 году.

В 2017 году "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 107,3 миллиарда гривень налогов и дивидендов.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.