Бизнес приветствует введение в Украине международного стандарта IBAN

Это позволит унифицировать процесс открытия и идентификации счетов с европейскими стандартами.

Бизнес приветствует введение в Украине с 5 августа стандарта открытия банковских счетов с применением международного номера IBAN.

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Об этом сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации, комментируя соответствующее решение Национального банка Украины.

По оценкам ассоциации, введение стандарта IBAN позволит унифицировать процесс открытия и идентификации счетов клиентов банков с европейскими стандартами.

Кроме того, одним из преимуществ нового стандарта станет сокращение реквизитов счетов и избежание ошибок при осуществлении расчетов.

Как сообщал УНИАН, Украинские банки с 5 августа будут открывать новые счета своим клиентам с применением международного номера банковского счета IBAN, а уже с 1 ноября применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств.