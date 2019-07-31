Бизнес приветствует введение в Украине международного стандарта IBAN
Бизнес приветствует введение в Украине с 5 августа стандарта открытия банковских счетов с применением международного номера IBAN.
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Об этом сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации, комментируя соответствующее решение Национального банка Украины.
По оценкам ассоциации, введение стандарта IBAN позволит унифицировать процесс открытия и идентификации счетов клиентов банков с европейскими стандартами.
Кроме того, одним из преимуществ нового стандарта станет сокращение реквизитов счетов и избежание ошибок при осуществлении расчетов.
Как сообщал УНИАН, Украинские банки с 5 августа будут открывать новые счета своим клиентам с применением международного номера банковского счета IBAN, а уже с 1 ноября применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств.