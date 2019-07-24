Банковские счета украинцев переведут на международный стандарт IBAN: что это такое

В Украине введение IBAN регулируется постановлением регулятора, вступающем в силу 5 августа 2019 года.

Украинская банковская система переходит на международный стандарт для банковских счетов IBAN. НБУ и украинские банки объяснили, чем новый стандарт отличается от старого и что поменяется для пользователей - физических и юридических лиц.

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Об этом сообщает AIN.ua.

Длина номеров счетов сейчас составляет максимум 14 символов, а код банка в документах (например, платежных) указывается отдельно. Номера, оформленные по стандарту IBAN, состоят из 29 буквенно-цифровых символов. В этот набор символов входит код страны, контрольный разряд, номер счета и код банка, объясняют в НБУ.

Как он будет выглядеть? 29 символов будут идти в такой последовательности:

код страны (UA в случае Украины);

контрольный разряд (2 цифры);

код банка (6 цифр);

счет (длина номера счета не фиксируется, до 31 октября 2019 года он может быть от 5 до 14 символов, с 1 ноября - от 5 до 19 символов).

"По первым двум буквам сразу можно распознать страну участника рассчетов (UA - Украина), а с помощью контрольного разряда — обеспечить унифицированную проверку счета клиента на корректность", - объясняют в НБУ.

В Украине введение IBAN регулируется соответствующим постановлением регулятора, которое вступает в силу 5 августа 2019 года.

С 5 августа этого года начнется внедрение IBAN в Украине. Что это значит? С этой даты новые счета клиентам банки будут открывать уже по этому стандарту. Действующие счета будут менять в соответствии с его требованиями.

С 1 ноября 2019 года IBAN в Украине станет обязательным для клиентов всех банков. Это касается как перевода средств в гривне, так и в иностранных валютах (например, переводах средств за рубеж). То есть, все переводы средств для украинцев с ноября этого года будут осуществляться только с использованием этого стандарта.

В промежуточном периоде с 5 августа по 31 октября этого года клиенты банков смогут указывать в платежных документах как действующий счет, так и счет по стандарту IBAN.

Изменение касается только номеров банковских счетов. Платежные карты останутся действительными.

В период с 5 августа по 31 октября клиенты смогут заполнять поля "Код банка" и "Счет отправителя/получателя" в любых вариациях - с IBAN и без. Если платежка заполняется по стандарту IBAN, в поле "Код банка получателя/плательщика" указывается ноль. До 31 октября банки обязаны будут принимать в обработку платежи, заполненные в обоих вариантах. Хотя, к примеру, в "Альфа-банке" советуют использовать с 5 августа реквизиты по стандарту IBAN.

Как указывают в банке, номера частных предпринимателей, а также ФЛП и юрлиц в новом стандарте будут направляться в ГФС до 1 ноября 2019 года. Новые номера обычных пользователей, а также бизнеса будут доступны в мобильном приложении банка уже с 5 августа. Новых договоров с банком или переоформления счетов от клиентов требовать не будут. Редакция ожидает комментариев других банков о том, как будет работать новый стандарт. Но учитывая, что он регулируется НБУ, процедуры и сроки во всех банках должны быть более-менее одинаковыми.

Как отмечают в НБУ, переход на новый стандарт приведет, в частности, к тому, что количество обязательных реквизитов для платежных документов сократится. Переводы как в границах Украины, так и за ее пределами будут проводиться быстрее, станет проще идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк, который их обслуживает.

НБУ также планирует ввести возможность платежей по QR-кодам, которые будут содержать информацию про IBAN.

Справка УНИАН. Введение международного номера банковского счета IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.

Кроме того, Национальный банк планирует введение платежей с использованием QR кодов, содержащих информацию о номере IBAN, что будет способствовать упрощению оплаты счетов и обмена платежной информацией.