Герус прокомментировал идею отменить коммуналку для малоимущих пенсионеров старше 70 лет

На днях Зеленский заявил о разработке соответствующей экономической модели.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что идея отмены оплаты коммунальных услуг для малообеспеченных пенсионеров старше 70 лет требует анализа и финансовых ресурсов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в избирательном штабе партии "Слуга народа".

По словам Геруса, проводился анализ этой идеи.

"Здесь нужно понимать, сколько финансовых ресурсов (она требует), потому что если где-то не оплачиваются жилищно-коммунальные услуги, они должны за счет чего-то покрываться... Если мы станем более богатой страной, где у нас будут свободные ресурсы, то такая идея, возможно, теоретически имеет право на существование. Она требует анализа", - сказал Герус.

Как сообщал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский заявил о разработке экономической модели, которая будет предусматривать отмену оплаты коммунальных услуг малообеспеченными пенсионерами старше 70 лет. "Есть идея, сейчас очень сложно об этом говорить, но я думаю, что идея очень креативная. Сейчас находят наши ребята экономическую модель, как людям, которым за 70 лет, когда человек не может, он не только на пенсии, но он физически не может работать, и он уже достаточно работал на страну по 40-50 лет, как этому человеку не платить коммуналку. Я очень хочу, чтобы именно те люди, которые малообеспеченные. Я думаю, что у нас получится, я очень хочу этого", - сказал Зеленский.