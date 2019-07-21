Зеленский рассказал, кого видит на должности будущего премьер-министра

По словам президента, уже проводятся соответствующие консультации.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что видит на посту премьер-министра профессионального экономиста, который не имеет политического прошлого, не возглавлял ранее ни Кабинет министров, ни парламент и не является лидером ни одной фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал журналистам на избирательном участке в Оболонском районе столицы после голосования на парламентских выборах.

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«Премьер-министр, я вам честно скажу, и это может не понравиться некоторым людям, которые идут сегодня в парламент,.. я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом», - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что видит будущим главой правительства человека, который не имеет политического прошлого.

«Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером ни одной фракции. Я вижу такого человека», - добавил он.

«Честно вам скажу - провожу уже консультации, говорю, хочу иметь видение с некоторыми людьми», - заметил глава государства.