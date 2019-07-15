Украина продлила действие эмбарго на российские товары до 2021 года

Соответствующее постановление от 5 июля обнародовано на Правительственном портале.

Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров происхождением из Российской Федерации до 31 декабря 2020 года.

Постановление от 5 июля № 605 обнародовано на Правительственном портале.

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Документом вносятся соответствующие изменения в постановление от 30 декабря 2015 года № 1147 "О запрете на ввоз на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета министров от 15 мая 2019 № 535).

В своем постановлении Кабмин отсрочил запрет на ввоз легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца текущего года.

Также правительство разрешило ввоз товаров из перечня на сумму осуществленной предоплаты за них, если она была осуществлена до вступления в силу запрета и при условии предварительного получения Государственной фискальной службой документального подтверждения осуществления такой предоплаты от банка по обращению украинской компании.

Кабмин также предоставил ГФС право осуществлять проверку страны происхождения товаров, если она не предусмотрена в пунктах пропуска через границу.

Постановление вступает в силу со дня опубликования и теряет силу 1 января 2021 года.

Как сообщал УНИАН, Кабмин постановлением от 15 мая 2019 года № 535 "О внесении изменений в перечень товаров происхождением из Российской Федерации, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины" запретил с 1 июля ввоз транспортных средств, а с 1 марта 2020 года - ввоз железнодорожных и трамвайных вагонов из Российской Федерации.

Как указано в документе, кроме указанных товаров, эмбарго распространяется с 1 июля 2019 года на сырье для изготовления цемента (клинкера) и все готовые виды цемента, а также минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукцию ветеринарной медицины, спички, фанерную продукцию, обои, продукцию легкой промышленности, в частности, отдельные виды трикотажных изделий и обуви, провода из углеродистой стали, провода металлические, трубы, трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальная посуда, оборудование для производства хлебобулочных изделий и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.).

Кроме того, с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

Расширение списка российских товаров, подпадающих под эмбарго в Украине - это ответ на ограничения, введенные российскими властями в апреле 2019 года.

Постановлением правительства России от 18 апреля 2019 года № 460-25 были расширены ограничения на импорт товаров, страной происхождения которых или страной отправки которых является Украина, и впервые установлен запрет на вывоз из России ряда товаров на территорию Украины.