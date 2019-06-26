«ПриватБанк» перечислил в госбюджет второй транш дивидендов на 7 миллиардов

Всего банк перечислил 11,5 млрд грн и рассчитался с бюджетом в полном объеме.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк», находящийся в собственности государства с декабря 2016 года, перечислил в госбюджет второй транш дивидендов из прибыли за прошлый год в объеме 7 млрд грн.

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Как сообщила пресс-служба банка, с учетом первого транша на 4,5 млрд грн, перечисленного 10 июня, всего банк перечислил 11,5 млрд грн дивидендов и рассчитался с бюджетом в полном объеме.

В банке напомнили, что согласно утвержденной наблюдательным советом и акционером годовой отчетности, «ПриватБанк» направляет на выплату дивидендов государству 90% чистой прибыли за 2018 год.

Справка УНИАН, независимые аудиторы подтвердили достоверность отчетности 25 крупнейших банков Украины за 2018 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе наибольшую прибыль по итогам прошлого года у «ПриватБанка» на уровне 12,8 млрд грн.