«ПриватБанк» впервые перечислил дивиденды в госбюджет - 4,5 миллиарда гривень

Второй транш в объеме 7 млрд грн будет перечислен до конца июня.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк», находящийся в собственности государства с декабря 2016 года, перечислил в госбюджет первый транш дивидендов из прибыли за прошлый год в объеме 4,5 млрд грн.

Читайте также"ПриватБанк" обжаловал решение суда об отмене национализации банка

Как сообщила пресс-служба банка, второй транш в объеме 7 млрд грн будет перечислен до конца июня.

В банке напомнили, что согласно утвержденной наблюдательным советом и акционером годовой отчетности, «ПриватБанк» направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн, или 90% чистой прибыли за 2018 год.

Справка УНИАН, по информации Национального банка Украины, независимые аудиторы подтвердили достоверность отчетности 25 крупнейших банков Украины за 2018 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе наибольшую прибыль по итогам прошлого года у «ПриватБанка» на уровне 12,8 млрд грн.