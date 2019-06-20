Зеленский отменил штрафы за нарушения кассовой дисциплины и минимальную оплату нотариусам

У Зеленского объяснили, что теперь нотариусам можно будет платить менее 1% от стоимости недвижимости.

С сегодняшнего дня отменен штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины и минимальный размер оплаты услуг нотариусов.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, комментируя сегодняшнюю отмену Зеленским 161 указа, которые «мешали бизнесу работать».

Она объяснила, что теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости.

«Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого «бонуса» его искажало и приводило к возникновению "серого" рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту "под столом". Стоимость оформления операций с недвижимостью теперь снизится!», – сообщила Мендель.